Submetralhadora é apreendida em ação da polícia em Guaibim

Uma submetralhadora 9mm foi apreendida em Guabim (distante 119 km de Salvador), durante operação da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Valença, para cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos peça 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude.

A arma foi encontrada no "Bar do Posto", apontado, nas investigações da polícia, como um dos principais pontos do tráfico de drogas da região. O dono do bar, conhecido por "Paulista", não estava no estabelecimento comercial na hora da apreensão e segue sendo procurado pela polícia.

A submetralhadora foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia.

