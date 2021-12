Startup baiana se destaca internacionalmente por iniciativa pioneira

A startup I4sea (com pronúncia "ai for si") criou uma plataforma que pode prever se uma onda poderá atrapalhar um navio na hora que ele desembarcar no porto. A plataforma é pioneira em nível internacional e a empresa já foi convocada por um programa de aceleração do Ministério do Mar de Portugal e já conseguiu fechar dois contratos com portos locais.

A ideia surgiu entre alunos do curso de graduação em Oceanografia, da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O desenvolvimento se iniciou de forma independente e logo ganhou apoio da Ufba em forma de convênio. Alguns anos depois a empresa foi instalada no Parque Tecnológico da Bahia, na Av. Paralela.

O que gerou o interesse de Portugal na inovação foi por ser uma solução que pode ajudar setores da economia, como o planejamento de logística que realiza o desembarque diário de mercadorias que chegam em vários lugares do mundo. Assim, as empresas podem planejar melhor seus horários de operação dos navios, diminuindo prejuízos.

adblock ativo