SSP nega paralisação dos policiais nesta sexta

Diante dos boatos que circulam nas redes sociais e em grupos do WhatsApp, sobre a suposta adesão da Polícia Militar da Bahia (PMBA) à greve geral, que acontecerá nesta sexta-feira, 28, em todo o país, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) e o Comando Geral da Polícia Militar informaram, por meio de nota, que o policiamento em todo o estado será mantido.

A mensagem atribuída a Associação de Praças da Polícia Militar (APPM), que circula nas redes sociais apontando a adesão das polícias à paralisação, é falsa. A confirmação foi feita pela assessoria da SSP junto a associação.

Na nota, a SSP enfatizou que será garantido o direito democrático dos baianos protestarem. "Havendo bloqueio de rodovias, estradas ou qualquer tipo de via serão adotados os protocolos para liberação do trânsito, pois é preciso garantir também o direito de ir e vir do cidadão que não aderiu ao movimento", diz a SSP.

Polícia Civil

O secretário geral do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindipoc), Bernardino Gayoso, diz que os policiais civis que já estavam escalados para trabalharem nesta sexta-feira, 28, atuarão em seus postos de trabalho normalmente, não aderindo à greve. Já alguns desses policiais que estarão de folga, segundo Gayoso, irão partipar do movimento.

"Estaremos em alguns lugares estratégicos, como por exemplo, em frente a Central de Flagrantes, Departamento de Polícia Técnica (DPT), entre outros. Vamos tentar concientizar as pessoas a não concordarem com a PEC e a reforma trabalhista. A ideia é que, de forma pacífica, lutemos todos juntos pelos nossos direitos", declarou o secretário.

*sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo