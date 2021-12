SSP monta operação para prender quadrilha que matou dois PMs

Equipes das polícias Civil e Militar fazem uma operação de busca aos bandidos que participaram da ação que terminou com dois PMs mortos e um ferido em Bom Jesus da Lapa (a 777 quilômetros de Salvador). Os policiais Everton Oliveira de Santana, 26 anos, e Gilberto Lemos Silva Júnior, 28 anos, foram executados após serem feitos reféns durante a tentativa de roubo a agências bancárias na cidade. Os corpos dos militares foram encontrados nesta segunda, 23.

De acordo com a nota oficial da Secretaria de Segurança Pública (SSP), unidades do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Grupamento Aéreo Militar (Graer), Batalhão de Operações Policiais Militares (Bope), Companhias Independentes de Policiamento Especializado Cerrado e Semiárido, além da Força Tarefa da SSP participam da ação no oeste baiano.

Ainda conforme o responsável pela 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) do município, Jackson Luiz Trindade Neves, equipes foram enviadas para cidades vizinhas. Unidades das Coorpins de estados vizinhos também estão alertas e a procura dos criminosos.

O crime aconteceu quando cerca de 40 homens armados tentaram roubar o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú em Bom Jesus da Lapa. Durante a fuga, dois policias foram feitos reféns e, em seguida, assassinados pelos homens.

Um dos criminosos também foi morto durante a troca de tiros com os policiais. O bandido, identificado como Tiago da Silva, morreu no local. O PM José Cardoso Pereira, baleado na ação, foi socorrido e não corre risco de morte.

