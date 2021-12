SSP instala nova unidade em Praia do Forte

O Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), na localidade de Praia do Forte, em Mata de São João (Grande Salvador) foi inaugurado nesta terça-feira, 20. A unidade, a 13ª do tipo na Bahia, foi viabilizada com um investimento da ordem de R$ 3,3 milhões.

A unidade reforçará a segurança nos distritos da região, com um efetivo de 120 policiais militares, mais 24 policiais civis, que trabalharão juntos no mesmo complexo. A Polícia Militar (PM) contará com o apoio de 12 viaturas, enquanto a Civil terá três veículos.

Construído numa área de cerca de 4.000 metros quadrados, estrategicamente na entrada de Praia do Forte, o Disep será comandando em conjunto pelo major PM Hilton Teixeira dos Reis e pelo delegado Aldaci Ferreira dos Santos.

Cerimônia

O prédio foi inaugurado em uma solenidade com o governador Rui Costa, o titular da Secretaria da Segurança Pública, Maurício Barbosa, demais autoridades policiais e o prefeito do município de Mata de São João, Marcelo Oliveira (PSDB).

O governador ressaltou que, além do efetivo da unidade, o policiamento na região será reforçado também pelos servidores a trabalho na Operação Verão, que foi lançada na semana passada e terá cerca de 22 mil policiais nos principais pontos turísticos da Bahia.

“A ideia da Disep é proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, com a integração das duas forças policiais, seguindo o conceito de polícia comunitária”, afirmou Rui. “A eficiência da segurança pública não depende só do Estado, mas do envolvimento da população”, completou.

O chefe do executivo estadual ainda conclamou a iniciativa privada local a investir na instalação de câmeras de vigilância, para que sejam integradas ao sistema do Estado. “Para que possamos ampliar os pontos de monitoramento, o que fortaleceria a prevenção aos crimes”, avaliou.

O secretário Maurício Barbosa adiantou que novas unidades deverão ser inauguradas ainda nos primeiros dias de 2017. “Temos previsão de entregar, ao todo, 32 distritos integrados. Nos dois próximos meses, serão entregues unidades em Cajazeiras, Porto Seguro e Vera Cruz”, garantiu.

Parceria

O prefeito Marcelo Oliveira (PSDB) afirmou que a unidade foi viabilizada graças à parceria com a iniciativa privada, que colaborou na cessão do terreno, numa das áreas mais valorizadas da região turística.

“Havia um interesse do Governo do Estado em construir aqui um complexo policial, mas os terrenos no litoral são muito valorizados”, disse Oliveira.

“A prefeitura, então, foi até os donos das áreas para solicitar que a área fosse doada ao poder público sem ônus”, acrescentou o prefeito.

A expectativa é de que mais recursos cheguem para conter a violência no município.

“Parte da delegacia na entrada da vila será desativada, para dar lugar a uma escola, mas o antigo prédio ainda abrigará um anexo para manter parte do efetivo policial”, concluiu ele.

O governador aproveitou a ocasião para assinar um convênio do Programa Bahia Produtiva, para beneficiar 40 agricultores da região.

“O objetivo é fazer com que os alimentos consumidos pelos baianos sejam produzidos na Bahia, em vez de comprá-los de outros estados”, disse Rui.

