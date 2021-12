SSP e PF deflagram segunda fase de operação contra quadrilha de banco na Bahia

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, no início da manhã desta quarta-feira, 6, a segunda fase da operação iniciada na virada do ano, contra uma quadrilha de assaltantes de banco.

Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos contra alvos nos estados da Bahia e no Maranhão, sendo alguns deles no Complexo Penitenciário de Mata Escura, na capital baiana.

Aproximadamente 100 policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), Companhia de Operações Especiais (COE), Companhia de Policiamento Especializado (CPE), Choque, Operação Gêmeos e da Polícia Federal participam da operação integrada.

Segundo a PF, foi apurado durante as investigações que os presos teriam participado de assaltos a diversas agências bancárias, inclusive as agências da Caixa Econômica Federal (CEF) localizadas nos bairros Castelo Branco, Fazenda Grande do Retiro e Porto Seco Pirajá.

O prejuízo decorrente dos crimes praticados ultrapassa o dos valores efetivamente roubados, por conta dos danos aos terminais de autoatendimento e às agências e os transtornos aos serviços bancários, além da violência contra a população, já que foi utilizado armamento de uso restrito e tomada de reféns durante as ações.

