SSP critica Kannário e diz que vai apurar ocorrência em Feira

A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) divulgou nota criticando a conduta do cantor e vereador de Salvador, Igor Kannário (PHS), durante a micareta de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Na festa, ele discutiu com uma policial militar após uma suposta agressão da PM a foliões.

Em nota divulgada nesta terça-feira, 23, a SSP informou "que levantar e instigar uma disputa de poderes em um evento público, inclusive desqualificando a centenária e respeitosa Polícia Militar não são condutas esperadas de um artista e membro do legislativo".

Segundo o órgão, o caso será investigado e, caso seja considerado que houve desacato, a "SSP tomará as providências judiciais cabíveis". O órgão também afirmou que vai apurar se houve excessos por parte dos PMs que participaram do evento.

Kannário interrompeu sua apresentação para reclamar da postura da policial, que, segundo ele, estaria agredindo os foliões. "Ô Pfem. Você é só uma Pfem, eu sou mais autoridade do que você. Eu sou vereador. Me respeite e procure o seu lugar!”, disse o cantor.

Logo em seguida, ela volta a parar o show. "Parou, parou! Ela tá mandando eu tomar no meu.. Uma policial mandando eu tomar no meu c*? Ela tem que se respeitar".

Logo depois, o cantor ainda protestou mais uma vez. “Ele está queimando o nome da Polícia Militar. Vocês têm que procurar saber quem é esse oficial e dar uma punição. Ele tem que ser exonerado. Ele não está preparado para ser um policial militar. Máximo respeito a toda a guarnição da Polícia Militar, mas aquela oficial está despreparada e continua agredindo as pessoas".

