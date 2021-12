SSP apresenta quadrilha que atuava no Litoral Norte e em Sergipe

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) apresentará às 15h desta sexta-feira, 18, na Coordenadoria de Operações Especiais (COE), no aeroporto de Salvador, os resultados da Operação Balão Mágico.

Segundo o órgão, a ação foi contra uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas, roubo a banco e também em lavagem de dinheiro, no Litoral Norte do estado e em Sergipe. O órgão ainda não informou detalhes da operação como e onde foi realizada, nem quantas pessoas foram presas.

adblock ativo