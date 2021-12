SSP anuncia redução de 10,8% em crimes violentos na Bahia

A Bahia registrou uma redução de 10,8% no número de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, considerados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Os índices contabilizados no primeiro semestre de 2013, em comparação com o mesmo período do ano passado, foram apresentados na manhã desta quinta-feira, 25, pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa.

O evento foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado e integra a reunião do comitê executivo do programa Pacto Pela Vida.

De acordo com o balanço, a Região Metropolitana de Salvador, onde estão situadas as cidades de Simões Filho, Camaçari e Lauro de Freitas, foi a que apresentou a maior redução de crimes, de 20,5%. Foram 469 casos em 2012, contra 373 nesse ano.

Já em Salvador, a redução foi de 10,3% no período, que contabilizou 864 crimes letais em 2012, contra 775 neste ano. A maior redução em Salvador ocorreu nas regiões da Boca do Rio, Centro Industrial de Aratu (CIA) e Pau da Lima.

O balanço foi divulgado após Salvador ganhar destaque na edição 2013 do Mapa da Violência, que se refere ao ano de 2011, ocupando a terceira colocação entre as capitais mais violentas do País, com uma taxa de homicídios de 69 por 100 mil habitantes, acima da média nacional.

De acordo com o pesquisador em segurança pública Fabrício Rebelo, coordenador do Movimento Viva Brasil, o mapa também revelou taxas muito elevadas nos municípios vizinhos, a exemplo de Simões Filho (campeã, segundo o Mapa da Violência, em números de homicídios), cujas ocorrências registradas podem estar relacionadas a crimes cometidos na capital.

"A violência homicida não respeita os limites geográficos dos municípios, não sendo possível dissociar totalmente os crimes cometidos em Salvador daqueles praticados em Simões Filho, separado da capital por um bairro. A realidade do quadro homicida deve ser analisada e combatida no contexto metropolitano", afirmou Rebelo.

