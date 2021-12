SSP amplia monitoramento por câmeras em Salvador

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), vai investir cerca de R$ 20 milhões na aquisição de 215 câmeras de videomonitoramento. Com os novos equipamentos, Salvador passará a ter 295 dispositivos de vigilância eletrônica em área pública. A SSP pretende instalar todas as unidades até fevereiro. O prazo é o que consta no contrato firmado entre a SSP e a empresa que ganhou a licitação para prestar o serviço. A informação é do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Segundo o secretário, atualmente, 80 câmeras são mantidas pelo poder público estadual. Dessas, 25 estão no complexo de bases comunitárias do Nordeste de Amaralina. Outras dez foram instaladas no Calabar. "Nossa meta é chegar à marca de 600 câmeras na cidade, até a Copa de 2014", estima.

Levantamento - Mas a SSP ainda não fez o levantamento do impacto destes equipamentos na redução dos índices de criminalidade. "Isso requer um levantamento aprofundado, mas é indiscutível a funcionalidade das câmeras no apoio ao trabalho de prevenção ao crime nas ruas", completa o secretário.

Para o titular da Superintendência de Prevenção à Violência da SSP, coronel Zeliomar Volta, os crimes chegam a cair 50% nos bairros das bases comunitárias. "Além do policiamento comunitário, a vigilância eletrônica proporciona melhora no comércio local e amplia a sensação de segurança", avalia.

Do total de câmeras previstas para a capital, 140 equipamentos serão destinados às bases comunitárias. Segundo o coronel, serão contemplados os bairros de Rio Sena, Fazenda Coutos e Bairro da Paz.

Câmera speed-dome - O presidente da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), Nailton Lantyer, conta que a prefeitura utiliza 46 câmeras digitais desde 2010. O modelo é o mesmo que será adotado pela SSP. "Trabalhamos numa parceria, iniciada para os circuitos do Carnaval há dois anos e que se estendeu a outras áreas da cidade", diz.

As câmeras, de modelo speed-dome, podem alcançar um raio de até 8 km, com capacidade de cobertura em 360 graus, imagens ópticas e digitais, de acordo com Lantyer. Segundo ele, as câmeras estão em bairros do Centro Histórico, Barra, Pituba, Comércio, Ondina, Cabula e subúrbio, dentre outros.

Na Central de Videomonitoramento da Cogel, trabalham servidores de todos os órgãos municipais e da SSP. "As imagens são transmitidas em tempo real. Sempre que há ocorrência de algum fato, os servidores que estão nas ruas são acionados", relata.

