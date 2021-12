SSA e Lauro de Freitas têm 24 praias impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) informou nesta sexta-feira, 27, que, das 34 praias avaliadas pelo órgão em Salvador e Lauro de Freitas, 24 estão impróprias para o banho por apresentarem coliformes fecais ou a bactéria Escherichia coli.

De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentarem resultado superior a mil coliformes fecais ou 800 Escherichia coli. Também é considerada imprópria quando, na última coleta, o resultado for superior a 2.500 coliformes termotolerantes ou 2.000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 ml de água.

No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, segundo alerta do Inema, é desaconselhável mesmo em dias de sol o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

