Sputnik V só deve chegar à Bahia no final de julho, diz Fábio Vilas-Boas

A Bahia só deverá receber o primeiro lote com doses da vacina Sputnik V no final de julho. A informação é do secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas. A expectativa inicial, era que o imunizante, liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de maneira restrita, chegasse ao estado no início do mês.

>> Anvisa autoriza importação excepcional da vacina Sputnik V por estados do Nordeste

De acordo com Vilas-Boas, a estimativa de entrega foi adiada devido a exigências da Anvisa. O órgão regulatório fez 29 exigências para que o imunizante possa ser adquirido e utilizado no Brasil. O secretário também contou que a Bahia já reservou 90 milhões de dólares para a compra do imunizante.

“Estamos cumprindo todas as exigências. Foram 29 exigências da Anvisa. Essa documentação está sendo providenciada pelos russos. O governo da Bahia já fez a publicação da reserva do recurso para poder fazer o pagamento, cerca de 90 milhões de dólares. De fato, não foi possível no começo de julho, mas eu creio que até o final do mês já tenhamos a vacina em solo brasileiro”, disse o secretário.

O lote que chegaria à Bahia, faz parte da compra das doses do Consórcio Nordeste e chegariam para todos os estados da região. Neste mês, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), foi quem anunciou a data de chegada dos imunizante para o início de julho.

A Anvisa autorizou a importação da vacina por estados do Nordeste, mas estabeleceu algumas restrições. A principal delas é o limite de imunizar apenas 1% da população com as duas doses da Sputnik V. Com isso, em um primeiro momento, a Bahia receberá apenas 300 mil, das mais de 9 milhões de vacinas com acordo de compra.

adblock ativo