Sorveteria é assaltada e funcionária agredida na Bahia

Uma funcionária da sorveteria Zero Grau foi agredida durante assalto ao estabelecimento, localizado na rua Sete de Setembro, em Santo Antônio de Jesus (a 180 quilômetros de Salvador).

O criminoso entrou na sorveteria por volta das 16h15 deste sábado, 14, bem vestido, e anunciou o assalto, dando dois tapas no rosto da funcionária.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento registraram a ação.

Segundo a Polícia Civil, o homem mostrou agressividade com as atendentes e levou o dinheiro do caixa. A quantia levada não foi revelada.

Há menos de um mês outra sorveteria foi alvo de ataque no município. A última situação ocorreu no último dia 23 de novembro, na sorveteria Sakara. As informações são do site Voz da Bahia.

