Soldado PM ligado a Aspra tem prisão preventiva decretada pela Justiça

O soldado da Polícia Militar Anselmo Sousa dos Prazeres acusado de atravessar coletivos e atirar contra policiais durante um atentado na Avenida Suburbana na última quinta-feira, 10, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça, na quarta-feira, 16.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o oficial é ligado à Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), grupo que convocou uma greve dos PM´s no estado.

Na decisão, a Justiça aceitou os pedidos da Corregedoria da Polícia Militar e do Ministério Público da Bahia (MPBA) solicitando restrição da liberdade. "Tais atos demonstram a periculosidade do acusado e a necessidade do seu encarceramento", disse o juiz responsável pelo caso.

Anselmo ficará custodiado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em uma área destinada a militares.

