Soldado da PM paulista é preso por homicídio na Bahia

Um soldado da Polícia Militar de São Paulo é suspeito de matar um guarda municipal no município baiano de Ponto Novo (distante 316 km de Salvador), na madrugada desta segunda feira, 19, informou a Polícia Civil. Lori Rodrigues Duarte Júnior, 27, foi transferido do Complexo Policial de Senhor do Bonfim para o Batalhão da PM, em Juazeiro, no final da manhã. A vítima foi Railson Lopes Miranda Júnior, de 22 anos.

De acordo com a polícia, acompanhado de um adolescente de 17 anos, o policial envolveu-se numa briga dentro de um bar e também alvejou o pai de Railson, que é chefe da Guarda Municipal.

Segundo o delegado Felipe Néri da Silva Neto, coordenador da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Senhor do Bonfim, Lori visitava familiares em Ponto Novo e, por volta de uma hora da madrugada, chegou em um bar, no centro da cidade, pilotando uma motocicleta, conduzindo o cúmplice na garupa.

Conforme os investigadores, Railson bebia em companhia do pai e passou a discutir com o adolescente, com quem tinha uma rixa. Segundo a polícia, houve troca de tiros.

"Railson Júnior morreu no local, o PM paulista levou um tiro de raspão e o chefe da guarda municipal de Ponto Novo foi encaminhado, ferido, para um hospital em Juazeiro", informou a Polícia Civil.

A polícia também informou que a pistola ponto 40 e os 35 cartuchos apreendidos com Lori já foram encaminhados à perícia. A arma utilizada por Railson Lopes Miranda ainda não foi localizada.

Lori Rodrigues foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. Apreendido pela equipe da DT/Bonfim, o adolescente envolvido no crime está à disposição do Ministério Público. O delegado titular de Ponto Novo, Cláudio Gomes, que preside o inquérito, apurou que o adolescente já tem várias passagens pela polícia.

