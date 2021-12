Soldado da PM morre após ser baleado em assalto em Camaçari

O soldado da Polícia Militar (PM) Antônio Jorge do Nascimento, 38 anos, morreu após ser baleado durante um assalto na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta sexta-feira, 15. O crime aconteceu na rotatória da Cetrel, após a ocorrência de um roubo a um posto de gasolina da região.

Segundo nota da PM, o soldado foi acionado por um funcionário do posto, que o informou sobre o assalto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a vítima não estava de serviço no momento do crime.

Mesmo assim, o PM iniciou a perseguição aos bandidos, que estavam em um Corsa Hatch, de cor preta e placa com a numeração 3371. O soldado chegou a pedir reforço e ficou acompanhando os criminosos, mas os suspeitos perceberam e atiraram contra o policial.

O PM revidou, iniciando assim uma troca de tiros. No confronto, Nascimento foi baleado e levado por colegas do 12º Batalhão da PM para o Hospital Geral de Camaçari (HGCA), mas ele não resistiu aos ferimentos.

A polícia busca imagens das câmeras do estabelecimento para verificar as circunstâncias do crime e identificar os suspeitos. Informações sobre os assaltantes podem ser comunicadas ao Disque Denúncia da SSP, por meio do telefone 3235-0000 ou pelo 190.

O soldado era lotado no 12º Batalhão e integrava a PM há 7 anos. Ele deixa esposa e filho. O horário e local do sepultamento ainda não foram informados.

