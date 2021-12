Soldado da PM faz aluno refém no 12º Batalhão, em Camaçari

O soldado Sérgio Lima dos Santos, do 12º Batalhão de Polícia Militar, manteve o aluno do curso de formação de soldados, Márcio Imbassaí Guimarães Moreira, como refém, por cerca de 2h, na manhã desta sexta-feira, 15, dentro do batalhão, em Camaçari. Por meio de uma nota, o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, informou que o soldado teve um "surto psicótico" e fez uso de uma arma de fogo.

A situação foi controlada por volta das 12h30, após atuação de policiais do Gabinete de Gerenciamento de Crises do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM). Ninguém ficou ferido e, tanto o soldado, quanto o aluno do curso de formação foram encaminhados para receber atendimento psicológico do Serviço de Valorização Profissional (Sevap), segundo o Departamento de Comunicação Social.

A PM afirmou desconhecer o motivou que levou o policial a tomar um colega como refém. Em nota, a instituição afirma ainda que dos Santos "estava na iminência de ser afastado do serviço administrativo" e, há seis meses, "já havia sido afastado preventivamente do serviço operacional em decorrência de problemas psiquiátricos".

adblock ativo