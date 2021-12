Sogra de empresário é assassinada em Cabuçu

A sogra de um dos sócios da TV Subaé e proprietário de uma concessionária em Feira de Santana, Beto Cerqueira, foi morta em Cabuçú, município de Saubara. Laura Meireles, 65 anos, foi encontrada morte em uma casa de veraneio. De acordo com o site Acorda Cidade, a polícia suspeita que ela tenha sido estrangulada com um lençol. Não há informações sobre suspeito e motivação do crime.

