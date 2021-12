Sobrinho de vereador é encontrado morto em Conquista

O sobrinho do vereador Edjaime Rosa, de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 21. O corpo de Jaimilton Ferraz Neto, de 23 anos, estava com ferimentos na cabeça, que teria sido ocasionado por um objeto pontiagudo, informou a 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior de Conquista (Coorpin).

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 6h, no bairro de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Coorpin, Jaimilton foi visto pela última vez na noite de segunda, 20, na casa do avô.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda segundo a polícia, as investigações correm para identificação e prender o autor do crime, ainda desconhecido.

