Sobrado em ruínas compromete prédios históricos de Cachoeira

Um sobrado do século XIX, na Praça Barão do Rio Branco, no Centro Histórico de Cachoeira (a 110 quilômetros de Salvador), ameaça desabar a qualquer momento. Boa parte do telhado caiu na semana passada, assustando moradores vizinhos, e o imóvel foi isolado pela prefeitura para evitar riscos aos pedestres. O prédio pertence à família Calumbi, que, desde 2009, tenta incluir o imóvel na linha de financiamento do Programa Monumenta para reformá-lo. De acordo com Gildete Calumbi da Silva Moura, o sobrado pertence ao espólio de Áurea Silva Calumbi e Francisco Elias da Silva, do qual é inventariante.

Ela afirma que a família já solicitou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorização para executar as obras de restauração. "Estamos nesse trâmite, mas o tempo do prédio não é o nosso. Na sexta-feira, o Iphan enviou técnicos para avaliar o imóvel. Já pedi a interdição, mas existe a burocracia e demora", lamenta.

A técnica do Iphan, Leila Marina, foi quem vistoriou o sobrado no dia em que parte do telhado caiu. Segundo ela, o desabamento ocasionou desestabilização da fachada frontal, cujo risco de desabar também é iminente. No relatório do Iphan, a técnico aponta os serviços necessários para a recuperação do prédio, inclusive o seu escoramento total.

Também foi esclarecido que não havia possibilidade de inscrição do sobrado no Programa Monumenta porque não havia edital aberto. Por meio da assessoria de comunicação, o Iphan informou que a vistoria realizada no imóvel constatou o avançado estado de degradação, bem como a necessidade de realização de obras emergenciais. Mas, segundo o órgão, a responsabilidade pelas obras é do proprietário.

A dona do prédio garante que está tomando todas as providências, mas que falta recurso. "Uma reforma nesse sobrado vai custar mais de R$ 200 mil. Mesmo sem condições, tentei reformar o telhado, mas não houve tempo", salienta.

