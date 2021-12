Sobe para três número de mortos em acidente na BR-101

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente na região de Humildes na manhã desta sexta-feira, 3, por volta das 9 horas. O motorista do veículo Renault Symbol, de placa OKL-5849, Joedson da Silva Neves, de 34 anos, perdeu o controle do carro quando seguia no sentido Feira de Santana-Santo Antônio de Jesus, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele atingiu outros três automóveis, dois Sienas e um Gol.

As três pessoas que morreram na ocorrência, Antônia Claudia Oliveira Neves, 36 anos, Jorge Coelho Silva, 53 anos e uma outra vítima não identificada, estavam no veículo conduzido por Joedson. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Clériston Andrade.

Além do condutor do Renault, outras quatros pessoas que estavam no Siena, de placa JKS-4230, ficaram feridas. Entre elas, Leide Daiane Conceição, que estava acompanhada do filho de dois anos. A criança saiu ilesa. Já ela foi levada para o hospital com dores no tórax, de acordo com a PRF.

Adilson dos Santos Souza, 67 anos, Maiane Silva Santos, 20 anos, e uma mulher identificada como Marilda também tiveram ferimentos, de acordo com o site Acorda Cidade. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

