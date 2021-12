Sobe para seis número de mortos em acidente na BR-116

Seis pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em um grave acidente na madrugada desta quinta-feira, 7, por volta de 4 horas, na BR-116 (KM 640), no trecho conhecido como Serra do Mutum que liga Jaguaquara a Jequié. A colisão envolveu uma van (placa NMJ-6536) e um caminhão (placa CYR-5689).

Quatro pessoas morreram na hora, o motorista da van, José Roberto da Conceição Bezerra, de 37 anos, os passageiros, Adivan Rodrigues dos Santos, 24 anos, Gerusa Correia da Silva, 60 anos e Luis Gonçalves, 66 anos. Duas pessoas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos, o motorista do caminhão Júlio Mineo Magaoka, 50 anos e Karen Cristina Escobar de 25 anos, informou a Polícia Rodoviária Federal.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Prado Valadares em Jequié e os corpos dos mortos já estão no Instituto Médico Legal da cidade.

De acordo com a PRF há indícios que o motorista da van teria cochilado e invadido a contra mão, já que a colisão aconteceu no acostamento do outro lado da pista.

Os veículos já foram retirados da via e o trânsito foi liberado na BR-116.

A frente dos veículos ficaram destruídas com o impacto (Foto: Reprodução | Site Binho Locutor)

