Sobe para oito o número de mortos em acidente na BR-101

Subiu para oito o número de mortos em um acidente entre dois veículos na manhã desta quinta-feira, 20, na altura do km-45 da BR-101, próximo ao município de Esplanada.

Uma adolescente de 15 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no começo da noite, por volta das 18h, no Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas, distante a 124 km de Salvador. O nome da vítima não foi informado pela unidade de saúde. De início, quatro ficaram gravemente feridas.

O acidente aconteceu numa área da rodovia que fica a 200 km da capital baiana. Entre as vítimas estavam três crianças, alunos da Fundação José Carvalho, localizada na cidade de Entre Rios, informaram os policiais. As crianças foram identificadas como Camille de Sena Santos, de 12 anos, filha de Ironildes, Maisa Pereira Santos, 12, e Ronilson Santos Coutinho, 14.

O motorista, Alex Santos Sales, 40, e a mãe de uma das crianças mortas, Ironildes Santos de Sena Santos, 43, passageira de um dos veículos, também morreram.

O outro carro envolvido no acidente era um táxi que transportava três pessoas. Duas passageiras morreram no local, idosa, Maria José dos Santos Pereira, 66, e a filha dela, Rita de Cássia Pereira dos Santos, 40. O condutor do táxi, José dos Santos Pereira, e os outros feridos foram levados para o Hospital Dantas Bião. O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado.

Cerca de sete unidades do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas para o local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Conselho Tutelar, taxistas e populares ajudaram no socorro às vítimas.

