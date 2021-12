Sobe para 533 o número de casos de microcefalia na Bahia

A Bahia registrou, entre outubro de 2015 e 25 de janeiro de 2016, 533 casos de microcefalia, segundo boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta terça-feira, 26. Houve um aumento de 37 notificações de bebês que nasceram com o perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros, em relação ao último boletim, divulgado no dia 19 de janeiro.

Dentre os municípios do estado, 93 apresentaram casos; Salvador ter o maior número: 309, que corresponde a 58% do total. Além disso, dos 533, 10 bebês que nasceram com microcefalia morreram; os óbitos foram registrados em Camaçari (1), Itabuna (1), Olindina (1), Salvador (3), São Sebastião do Passé (1), Tanhaçu (1), Itapetinga (1) e Campo Formoso (1).

A Sesab esclareceu que as mortes que constavam no boletim anterior como sendo de Alagoinhas e Crisópolis, na verdade, um é de Salvador e o outro de São Sebastião de Passé.

O Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus Zika e os casos de microcefalia no dia 28 de novembro de 2015. Exames feitos em um bebê nascido no Ceará com microcefalia e outras malformações congênitas revelaram a presença do vírus em amostras de sangue e tecidos.

Ações

Por conta do aumento no número de casos, a Secretaria realizou diversas ações. Entre elas a aquisição de 200 mil testes rápidos para identificar pacientes com dengue e chikungunya e, por exclusão e exames clínicos, diagnosticar a zika.

A fábrica Moscamed, instalada em Juazeiro, está produzindo transgênicos machos do Aedes Aegypti para gerarem mosquitos estéreis ou que morram antes de chegar à fase adulta. Os testes estão sendo feitos em Jacobina. Segundo a Secretaria, há uma redução de até 80% no número de ovos e mosquitos selvagens, nas localidades onde houve a aplicação do método.

Além disso, a Sesab lançou um aplicativo por meio do qual qualquer pessoa pode informar os locais de possível foco do mosquito. As informações coletadas são encaminhadas para os órgãos municipais para que as medidas cabíveis sejam realizadas, a exemplo do envio de agentes de endemias e utilização do fumacê. O app está disponível apenas para o sistema Android.

