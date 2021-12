Só 41 cidades baianas terão médicos de programa federal

Dos 317 municípios baianos que aderiram ao programa Mais Médicos, do Governo Federal, apenas 41 tiveram profissionais selecionados, o que representa 12,9% do total.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 5, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante apresentação do balanço nacional dos primeiros 15 dias do programa. Em todo o País, 938 médicos confirmaram participação no programa, atendendo 404 cidades.

Este número equivale a 6% da demanda dos 3.511 municípios que aderiram ao programa, que apontaram a necessidade de 15.460 médicos para completar quadros na atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar da baixa quantidade de municípios beneficiadas, a Bahia foi o segundo estado que mais teve profissionais selecionados (85), atrás apenas do Ceará, que teve 91 médicos que confirmaram participação no programa.

O número de médicos selecionados para o estado, no entanto, supre apenas 6,15% do total de vagas solicitadas pelos municípios (1.382).

Os profissionais selecionados começam a trabalhar no próximo dia 1º de setembro. Segundo ele, mais de 4 milhões de pessoas serão beneficiadas com a primeira convocação de médicos.

Padilha afirmou que os números surpreenderam positivamente o ministério. "Esse é apenas o início do programa, o processo continua aberto e usaremos de todas as estratégias para suprir a demanda", afirmou ele.

Estrangeiros - Segundo o ministro, o primeiro mês de seleção evidenciou que há carência de médicos no país e voltou a defender a contratação de profissionais formados no exterior.

"Vamos continuar o processo de convocação de brasileiros e de divulgação aos estrangeiros. Ficou evidente que só a oferta de brasileiros será insuficiente para preencher a demanda no interior e nas periferias das grandes cidades", enfatizou.

Segundo Padilha, 1.920 médicos de 61 países se inscreveram e só agora, após a seleção dos brasileiros, poderão ser chamados. O ministro destacou que a prioridade na seleção é dos profissionais formados no Brasil.

Os médicos estrangeiros têm até amanhã para selecionar os municípios com vagas e apresentar os documentos exigidos. Também neste prazo, os médicos brasileiros que já selecionaram um município têm uma nova chance para homologar sua participação no programa.

adblock ativo