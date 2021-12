SMS oferece vacinação grátis para cães e gatos em Sto Amaro

A população do bairro da Caixa D'água e regiões do entorno no município de Santo Amaro, a 72 km de Salvador, podem vacinar seus cães e gatos gratuitamente nesta terça e quarta-feira, 16 e 17 de setembro, respectivamente.

O atendimento será feito das 8h30 às 16h30 em frente ao PSF, na Caixa D'água. O serviço é oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde através do Centro de Controle de Endemias.

