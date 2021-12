Situação dos presídios de Irecê e Brumado foram discutidos durante audiência em Brasília

O governador Rui Costa participou na manhã desta terça-feira, 28, de uma audiência no Supremo Tribunal Federal (em Brasília) para discutir a situação dos presídios de Irecê e Brumado (centro-Sul da Bahia).

Durante a reunião com a ministra e presidente do STF, Cármem Lúcia, o governador apresentou detalhes da ampliação e modernização dos presídios que estão dependendo de autorização da Justiça do Trabalho para serem inauguradas.

A causa do impeditivo está relacionado com o modelo de gestão proposto pelo Governo do Estado para a manutenção e funcionamento dos equipamentos presidiários. Presente no evento, o procurador geral do Estado, Paulo Moreno, defendeu que o modelo de cogestão, adotado há mais de 12 anos é eficiente e não substitui o modelo proposto pela Justiça do Trabalho, da gestão direta, pois o concurso para agente penitenciário expirou desde 2014.

A ministra Cármen Lúcia garantiu se inteirar melhor da situação e contribuir para um entendimento entre as partes.

OBRAS

As obras, iniciadas no ano de 2014 em Irecê, e 2015 no município de Brumado foram realizadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) e receberam um investimento de R$ 19 milhões cada.

adblock ativo