Site estrangeiro publica ensaio sobre violência em Salvador

O site britânico Mail Online, publicou na quinta, dia 2, uma reportagem fotográfica - com imagens da agência internacional Reuters feitas entre março e abril deste ano - mostrando cenas da violência em comunidades de Salvador, com traficantes adolescentes exibindo armas.

As cenas, que tiveram ampla repercussão nas redes sociais nesta sexta, 3, exibem ainda abordagens policiais na periferia da capital baiana. No texto, o repórter Damien Gayle chama atenção para o fato da cidade ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.

Gayle diz que Salvador é um dos destinos turísticos mais importantes do Nordeste do Brasil e está entre as maiores cidades do país, mas que mesmo assim "está nas garras do crime e vive uma onda de violência sem precedentes". A reportagem divulga uma estatística de crescimento da taxa de homicídios na capital baiana de 250%, mas não cita nenhuma fonte para o dado e nem o período de medição.

A reportagem descreve ainda Salvador como um labirinto impenetrável de favelas geridas por gangues que mantém o controle dos moradores mais pobres, "aterrorizando a população". Cita também a ocorrência de espancamentos, execuções sumárias (sem explicar se por parte da polícia ou das gangues) e sequestros relâmpago (as saidinhas bancárias); além de assaltos e roubos praticados por quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas.

São citados bairros como Nordeste de Amaralina, São Cristóvão e Alto do Cabrito entre os mais perigosos. E a reportagem ainda especula sobre o recrutamento de menores pelo tráfico.

No site Mail Online, leitores - inclusive do Brasil - comentaram a notícia e as fotos da Reuters. Alguns confirmando a sensação de insegurança vivida por quem mora na capital, no caso dos brasileiros; e outros, os estrangeiros, acrescentando que não pretendem conhecer a cidade.

