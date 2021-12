Site da prefeitura de Porto Seguro é hackeado

O site da Prefeitura Municipal de Porto Seguro (www.portoseguro.ba.gov.br) foi invadido por crackers (especialistas em informática que utilizam os conhecimentos para violar sistemas ou redes de computadores) e não está disponível para o acesso da população.

A denúncia foi feita por um morador da cidade que tentou utilizar a ferramenta no último sábado, 30, com o objetivo de emitir um boleto para pagar um tributo.

"O site é muito bom em relação ao conteúdo e, como cidadão, fico indignado. Acho que isto tem um viés político para atingir a atual gestão", afirmou o morador, que preferiu não ser identificado.

Inicialmente, a reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o secretário Municipal de Administração, Gilvan Florêncio, responsável pela manutenção do site, mas ele não possuía conhecimento sobre o problema e afirmaou que ia verificar a situação com o Centro de Processamento de Dados (CPD) da secretaria.

Entretanto, o secretário de Comunicação de Porto Seguro, Cezar Aguiar, explicou que a invasão ocorreu diretamente no servidor que hospeda o site e ressaltou que esta é a segunda vez em 90 dias que ele foi alvo dos crackers.

"Não houve prejuízos ao conteúdo do site, apenas às últimas postagens, que foram destruídas. Agora vamos aumentar a segurança e, possivelmente, mudar a hospedagem", revelou.

Como alternativa, o cidadão pode acessar o portal oficial da prefeitura (www.portoseguro.ba.io.gov.br), que contém todos os tipos de serviços disponíveis, com exceção das reportagens e notícias sobre o município. Segundo o secretário, a situação deve ser normalizada até as 14h desta segunda.

