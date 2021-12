Site da Polícia Civil orientava ter dinheiro para assaltante

Após a polêmica envolvendo uma das dicas de segurança sugeridas pelo site da Polícia Civil da Bahia para casos de assaltos, que orientava a população a carregar dinheiro para satisfazer um possível ladrão, o link da sessão que trazia as instruções foi retirado temporariamente da internet nesta terça-feira, 12, pela própria instituição.

A opção "Dicas de Segurança", que também era postada na home page da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), saiu do ar por determinação do delegado-geral Hélio Jorge Paixão.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Civil informou que o conteúdo não está mais disponível porque "As informações ali contidas, postadas há mais de cinco anos, vão passar por uma revisão e atualização".

Polêmica - As dicas de segurança estavam disponíveis na página principal do site da Polícia Civil. Eram cerca de 12 dicas que orientavam como agir durante um assalto e após ser vítima de um criminoso. Além disso, o internauta tinha a opção de clicar em "Mais Dicas" para obter outras instruções.

Não reagir ou tentar fugir e nem realizar movimentos bruscos eram algumas das orientações. No entanto, uma das dicas, em especial, causou polêmica. A Polícia sugeria: "Carregue um pouco de dinheiro (para satisfazer o ladrão), mas poucos cartões".

A assessoria da Polícia Civil classificou o item polêmico como uma colocação infeliz e disse que o uso da palavra "satisfazer" foi inadequado, salientando, também, que o conteúdo com informações educativas não pode deixar ruídos.

Apesar de informar que ainda não há previsão para que a sessão com as dicas volte ao ar, a assessoria adiantou que a Polícia Civil fará uma avaliação em sites de outros estados para elaborar com mais calma as novas dicas, evitando novos erros e mal-entendidos.

