Site da Assembleia Legislativa da Bahia é hackeado

O site da Assembleia Legistlativa da Bahia foi alvo de hackers na tarde desta sexta-feira, 26. Ao acessar a página, o internauta encontrava uma imagem com o personagem Duas Caras, vilão de Batman, e a frase: "Maior protesto da história do Brasil #operacaosetedesetembro". Após algumas horas, o site saiu do ar.

Esta é a segunda vez que o site foi alvo de hackers. A primeira foi no dia 16 de julho, quando os internautas encontravam uma imagem de Dilma no dia em que foi vaiada na abertura da Copa das Confederações.

