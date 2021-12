Sistema Fecomércio-BA comemora o Centenário de Deraldo Motta com exposição e livro

O Sistema Fecomércio Bahia marca a passagem do centenário de Deraldo Motta, nesta terça-feira, 27, às 18h, com uma exposição fotográfica sobre a trajetória do líder empresarial que presidiu a instituição durante 30 anos, no foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio.

Além da exposição, haverá também o lançamento do livro "A história construída por Deraldo Motta", com depoimentos de personalidades baianas que conviveram com o homenageado, familiares, como o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, que é um dos seus filhos.

O evento é para convidados e a exposição ficará aberta para visitação gratuita até 2 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, e de sexta-feira a domingo, das 14h às 21.

“É uma honra celebrar os 100 anos do nascimento de Deraldo Motta. Todos aqueles que o conheceram são testemunhas da importância que ele teve para o comércio de bens, serviços e turismo na Bahia. Que sua intensa trajetória inspire as novas gerações de empreendedores a inovar sempre”, disse o presidente do Sistema Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade.

O Centenário de Deraldo Motta conta com o apoio do Grupo A TARDE.

