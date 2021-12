Sistema de distribuição de água beneficiará 27 mil pessoas

A ordem de serviço para a implantação de um sistema de captação, tratamento e distribuição de água, para uma população estimada em 27 mil pessoas, foi assinada neste sábado, 12, na cidade de Campo Alegre de Lourdes (a 882 km de Salvador).

O evento contou com a presença do governador Jaques Wagner e do presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, (Codevasf), Elmo Vaz.

Além de Campo Alegre de Lourdes, também serão beneficiados moradores da zona rural dos municípios de Pilão Arcado e Remanso, estes dois ribeirinhos do São Francisco. Os três estão localizados no chamado Polígono da Seca na região do semiárido baiano e vêm sendo atingidos pela estiagem nos últimos anos.

"Há muito tempo que a gente sofre com a seca e neste momento estamos atravessando um dos piores anos. Nunca vi uma situação como esta", disse o presidente da Associação Comunitária Fundo de Pasto de Antônio Velho, município de Campo Alegre de Lourdes, Jorge da Silva.

O município, com pouco mais de 28 mil habitantes, apesar de situado na área de abrangência do vale do São Francisco, está a 120 km do rio. Nesta região, destacou o engenheiro civil Jefferson Ferreira, "com baixa média de precipitação pluviométrica anual, todos municípios enfrentam a falta de água".

Para ele, a ausência de rios perenes, o baixo e irregular índice de chuvas e ausência de água boa no subsolo "apontam a água captada do rio São Francisco como a mais viável solução definitiva para abastecer a população".

O sistema a ser implantado, com previsão de conclusão em dois anos, terá captação com base flutuante no reservatório de Sobradinho, estação de tratamento, bombas elevatórias e sete subsistemas que distribuirão à água para moradores de 71 localidades em 371,4 km de adutoras.

Estrutura

O custo da obra está orçado em R$ 79,6 milhões, com recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento, vertente PAC Prevenção.

A dona de casa Maria Fabiana Gonçalves, 45 anos, afirmou que sonha com o dia em que terá água boa correndo da torneira. "Durante toda minha vida sofro com a água que temos e ainda tem gosto ruim. Na última temporada de chuvas, não deu nem para encher as cisternas. Ficamos dependendo dos caminhões-pipa contratados pelo governo. Só quem passou sabe o que é esperar o caminhão chegar", desabafou.

