Sistema ampliado beneficia 116 mil pessoas

A ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (Siaa) de Santo Estêvão (a 140 km de Salvador) foi entregue nesta sexta-feira, 17, pelo governo estadual.

Além de Santo Estêvão, que faz parte do território de identidade Portal do Sertão, os municípios de Anguera, Ipecaetá e Serra Preta também recebem água potável deste sistema, que dobrou a capacidade de captação, tratamento e distribuição, com investimento de R$ 28,4 milhões.

Ao disponibilizar 240 mil litros por segundo, o Siaa de Santo Estêvão beneficia mais de 116 mil pessoas, com água captada na barragem de Pedra do Cavalo, represada do rio Paraguaçu.

Presente à inauguração, o governador Rui Costa destacou que “água é sinônimo de vida e saúde. Quanto mais saudável for a água, mais saúde a gente vai ter”. E acrescentou que não faz sentido investir em postos de saúde sem abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário.

Esgotamento

Segundo ele, o sistema de esgotamento local, com capacidade final de atender 100% da cidade, deve ser entregue até maio. “O investimento foi de R$ 19 milhões, com recursos obtidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento”, disse Rui. A administração será feita pela Embasa.

Moradores da sede de Santo Estêvão e comunidades vizinhas participaram do evento, realizado na praça principal da cidade.

Na mesma oportunidade, o governador entregou três viaturas, que serão usadas para reforçar a segurança em Terra Nova, Irará e Conceição do Jacuípe, situados na mesma região.

“Com essa ampliação, todas as casas da comunidade onde eu moro terão água na torneira”, comemorou o agricultor familiar Edson de Jesus.

O produtor rural Martins Gomes disse que, além das residências, a água atenderá a produção agrícola e os rebanhos de animais criados na região.

Estiagem

A seca que atinge principalmente o semiárido castiga diversas regiões. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, até o dia 9 de março deste ano, 99 municípios estavam com o decreto de emergência reconhecidos pelo estado, alcançando uma população estimada em 1.417.182 pessoas.

Os municípios de Anguera e Serra Preta, que estão sendo beneficiados pelo Siaa de Santo Estêvão, fazem parte da lista.

Dos 366 municípios atendidos pela Embasa, 21 já estão com regime preventivo de racionamento.

