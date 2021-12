SineBahia oferta mais de 90 vagas nesta quarta-feira; 10 para auxiliar de limpeza

O SineBahia disponibiliza mais de 90 vagas nesta quarta-feira, 19, na capital e no interior do estado (confira abaixo). Entre as oportunidades, há 10 vagas para auxiliar de limpeza no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

É imprescindível que todos os interessados apresentem o número do PIS, Pasep ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e, no caso das vagas exclusivas, laudo médico.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Confira a lista de vagas:

Salvador

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir experiência como ajudante de eletricidade/ eletrônica

03 vagas

AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRICIDADE DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para viagem

02 vagas

CASEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindíveis ter disponibilidade para morar em Itaparica

01 vaga

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir Carro

Experiência com vendas de alimentos para hotéis

01 vaga

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 vagas

ELETRICISTA DE LINHA DE TRANSMISSÃO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para viagem

04 vagas

ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir Curso técnico em eletrotécnica, curso NR 10 e

disponibilidade para viagem

01 vaga

INSTALADOR DE ANTENAS DE TELEVISÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir curso de instalador de DTH

02 vagas

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

TÉCNICO DE COPIADORA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Experiência em Manutenção de Copiadoras

02 vagas

Lauro de Freitas

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS, Contrato ou Declaração

Vaga temporária

Imprescindível conhecimento em montagem de estruturas

03 vagas

JARDINEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

06 vagas

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

06 vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 vagas

FISCAL DE PREVENÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

(Rede de supermercados)

10 vagas

Jequié

CABELEIREIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

CONFEITEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

MANICURE

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

Senhor do Bonfim

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(Exclusiva para PCD)

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses na carteira

01 vaga

RECEPCIONISTA(ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto

Não exige experiência

01 vaga

CABELELEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

MANICURE

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

PADEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência de 06 meses na carteira

01 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(Estágio)

Ensino Superior Incompleto

Não exige Experiência

01 vaga

Candeias

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em Carteira

Conhecimento básico em informática

04 vagas

Itabuna

AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS(Exclusiva para PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Estágio)

Ensino Superior Cursando Administração, Ciências Contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na área

01 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA(Exclusiva para PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 vaga

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na área

01 vaga

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Curso Técnico de Enfermagem Completo

Não exige experiência

04 vagas

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho Completo

Não exige Experiência

01 vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses na carteira

02 vagas

Alagoinhas

PROFESSOR DE QUÍMICA

Curso técnico em química, ou graduação em engenharia química, engenharia de alimentos, licenciatura em química ou áreas afins

Experiência de 06 meses na carteira

01 vaga

adblock ativo