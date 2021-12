SineBahia oferta mais de 60 vagas de emprego nesta terça-feira

Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece mais de 60 vagas de emprego para esta terça-feira, 11, em Salvador, Juazeiro, Jacobina, Senhor do Bonfim e Jequié (veja abaixo).

Na capital baiana, os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC.

É imprescindível que todos os interessados apresentem o número do PIS, Pasep ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e, no caso das vagas exclusivas, laudo médico.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Salvador

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

PADEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

ANALISTA DE MARKETING (Estágio)

Ensino superior incompleto em marketing

Inglês Intermediário

Não exige experiência

01 vaga

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo/ CNH A

Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (Exclusiva para PCD)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

OFFICE BOY (Exclusiva para PCD)

Ensino médio completo

Não exige experiência

02 vagas

Juazeiro

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Exclusiva para PCD)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

EMPREGADO DOMÉSTICO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

GERENTE DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

LABORATORISTA DE SOLOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

MECÂNICO DE CAMINHÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

MONTADOR DE ANDAIME

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Ensino superior completo em matemática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

TOPÓGRAFO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

VIDRACEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Jacobina

AUXILIAR DE CABELEIREIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

MANICURE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Exclusiva para PCD)

Ensino superior incompleto em administração

Não exige experiência

01 vaga

VENDEDOR EXTERNO

Ensino médio completo/CNH A/B

Possuir veículo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

INSTALADOR DE ANTENAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Senhor do Bonfim

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Exclusiva para PCD)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

VENDEDOR EXTERNO AUTÔNOMO

Ensino médio completo/CNH A/B

Possuir Veículo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

CABELELEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

PADEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

GARÇOM

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

COZINHEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

MANICURE

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Jequié

MECÂNICO DE MÁQUINAS DE CALÇADOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 vagas

RECEPCIONISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

