SineBahia oferece vagas em Salvador, Jequié e Ilhéus nesta quarta-feira

O SineBahia oferece nesta quarta-feira, 29, vagas de emprego para Salvador, Jequié e Ilhéus (confira a lista abaixo).

Os interessados na capital baiana deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, que fica localizada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

É necessário portar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Para conferir a lista completa de vagas, os candidatos podem acessar os endereços https://maisemprego.mte.gov.br ou https://www.facebook.com/SineBahia.

Salvador

TÉCNICO DE PAINEL DE CONTROLE

Ensino médio completo

Curso de informática e digitação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINA

Ensino médio completo/ CNH B

Vivência como eletricista em pá carregadeira, empilhadeira, retroescavadeira ou automóveis

Possuir curso concluído em elétrica ou eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

ENCARREGADO DE COSTURA NA CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO

Vivência com diversos tipos de cortes

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

TÉCNICO DE PRÓTESE E ÓRTESE

Vivência em internamento e OPME

Ensino superior completo em administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

PROFESSOR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Ensino superior completo em medicina veterinária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

TOSADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 vaga

LAVADOR DE CARROS

Ensino médio incompleto/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Jequié

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (EXCLUSIVA PARA PCD)

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

03 vagas

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Ilhéus

ARMADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 Vagas

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 Vagas

ELETRICISTA DE CORRENTE CONTINUA

Formação: Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

OPERADOR DE MARTELETE

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 Vagas

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio/técnico Completo em segurança do trabalho

Registro no Ministério do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Possuir curso técnico

Experiência mínima de 06 meses na função

01 Vaga

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio Completo

Possuir curso técnico

Experiência mínima de 06 meses na função

01 Vaga

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

adblock ativo