SineBahia oferece mais de 90 vagas nesta sexta-feira

O SineBahia oferta mais de 90 vagas de emprego nesta sexta-feira, 25, em Salvador, Bom Jesus da Lapa, Candeias, Juazeiro, Itabuna, Jequié e Senhor do Bonfim e Lauro de Freitas.

Entre as oportunidades na capital, há 8 vagas para representante comercial autônomo. Os interessados devem se dirigir ao posto da avenida ACM, nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista (confira outras vagas abaixo).

É imprescindível que todos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Confira algumas das oportunidades:

Salvador

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível registro no CORE

CNH A ou B, possuir carro ou moto e empresa de representação

08 VAGA

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (Estágio)

Ensino superior incompleto em Biomedicina - 4º período, noturno ou vespertino

01 VAGA

PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIE (Estágio)

Ensino superior incompleto em Artes ou Letras

Experiência mínima de 06 meses em CTPS, em sala de aula com a disciplina de artes

01 VAGA

PUBLICITÁRIO (Estágio)

Ensino superior incompleto em PP, MKT, Comunicação Social ou Jornalismo - 3 º período

Experiência de 06 meses em CTPS

Domínio do pacote Office e da língua portuguesa

01 VAGA

MECANICO DE AUTOMÓVEL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

01 VAGA

PUBLICITÁRIO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível possuir carro ou moto

01 VAGA

PADEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência de 06 meses na função, em fabricação de pães, doces, salgados e pizzas

01 VAGA

PERSONAL TREANNING

Ensino superior completo em educação física

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

03 VAGAS

SORVETEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível trabalhar sábados, domingos e feriados

01 VAGA

MONTADOR, A MÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

02 VAGAS

Lauro de Freitas

PrOFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (Estágio)

Ensino superior incompleto

Não exige experiência

02 VAGAS

Bom Jesus da Lapa

ELETRICISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Candeias

VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

CNH D

Residir em Candeias

01 VAGA

Juazeiro

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima 06 meses

01 VAGA

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino médio completo

Experiência mínima 06 meses

01 VAGA

Itabuna

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino médio completo

Não necessita experiência

CNH B

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO

Ensino superior cursando ou concluído

Experiência mínima de 06 meses com gestão de pessoas

10 vagas

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS com logística

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFEITEIRO

Experiência mínima de 06 meses com bolos e tortas

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino médio completo

Não necessita experiência

Curso de Eletricista de Rede/Predial/ Industrial/NR 35

CNH Definitiva B

13 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

Jequié

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

11 VAGAS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEL

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na CTPS

CNH A/B

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

CNH A

Disponibilidade para viagem

04 VAGAS

Senhor do Bonfim

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino fundamental completo

Experiência em CTPS

02 VAGAS

ESTOQUISTA

Ensino fundamental completo

Experiência em CTPS

Noções de informática;

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino médio completo;

Experiência em CTPS

Noções de informática;

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Obs: Cursando Administração ou

Gestão Financeira

01 VAGA

DESING GRÁFICO

Ensino médio completo;

Experiência em CTPS

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO AUTÔNOMO

Ensino médio completo

Experiência com Vendas

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência em ótica

01 VAGA

