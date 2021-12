SineBahia oferece mais de 60 vagas nesta quarta-feira

Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece mais de 60 vagas de emprego nesta quarta-feira, 26, em Salvador, Jacobina, Candeias, Jequié, Porto Seguro e Ilhéus (confira as oportunidades abaixo).

Entre as oportunidades na capital, há 04 vagas para encarregado de padaria. Os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC.

É imprescindível que todos os interessados apresentem o número do PIS, Pasep ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e, no caso das vagas exclusivas, laudo médico.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Confira abaixo algumas dessas vagas:

Salvador

PROFESSORES DE CURSOS LIVRES(TEMPORÁRIO)

Ensino superior completo em produção cultural, gestão de eventos, relações públicas ou publicidade e propaganda

Experiência com produção de eventos culturais, sociais ou empresariais

Experiência mínima de 06 meses na carteira

12 vagas

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo

Curso técnico ou superior na área de design gráfico ou TI

Conhecimento nos softwares: autodesk maya, adobe illustrator, adobe photoshop, adobe premiere, adobe e after effects

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

ENCARREGADO DE PADARIA

Ensino médio completo

Ter atuado em supermercado de grande porte

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 vagas

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS

Ensino fundamental completo/ CNH A/B

Possuir Curso na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

ENCARREGADO DE FRIOS

Ensino médio completo

Ter atuado em supermercado de grande porte nos setores de açougue, salgados, rotisseria, hortifruti, frios

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 vagas

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 vagas

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Curso superior completo ou não estar cursando em qualquer área/CNH B

Experiência mínima de 01 mês na carteira

01 vaga

TÉCNICO MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Experiência como mecânico de ar condicionado

para veículos leves e pesados

01 vaga

AUXILIAR DE PESSOAL(Exclusiva para PCD)

Ensino Médio Completo

Conhecimento em informática,experiência no setor de recursos humanos

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK)

(Exclusiva para PCD)

Ensino Médio Completo

Conhecimento em informática

Não exige experiência

01 vaga

MONITOR DE ALUNOS (AUXILIAR DE DISCIPLINA)

(Exclusiva para PCD)

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horário

Experiência em CTPS , contrato e/ou declaração.

01 vaga

Jacobina

DIARISTA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

Curso técnico concluído em segurança do trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

TÉCNICO QUÍMICO

Curso técnico concluído na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

CUIDADOR DE IDOSO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Candeias

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em Carteira

01 vaga

FRENTISTA

Ensino médio completo

Não exige experiência

01 vaga

Jequié

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo/CNH A ou B

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para viagem

01 vaga

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Bacharel em Educação Física

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

VENDEDOR DE EMPRÉSTIMO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

Porto Seguro

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

AGENTE DE RESERVAS

Ensino Médio Completo

Mínimo de 12 meses de experiência comprovada

01 Vaga

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 12 meses

01 Vaga

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

CABELEIREIRA

Com certificação Profissional na área

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

CAMAREIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 Vagas

ELETRICISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 24 meses, em CTPS na área de gestão.

CNH B

01 Vaga

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 12 meses na carteira

01 Vaga

SUPERVISORA DE LAZER

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 12 meses na carteira

01 Vaga

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 12 meses na carteira

01 Vaga

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter conhecimento em programas de hotelaria

01 Vaga

WEB DESIGNER

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter conhecimento em programas de edição

01 Vaga

Ilhéus

AUXILIAR DE LIMPEZA

(Exclusiva para PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 vaga

AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 Vaga

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Conhecimento em informática

01 Vaga

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo e técnico em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

01 Vaga

