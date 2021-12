SineBahia oferece mais de 40 vagas nesta terça-feira

O SineBahia oferece nesta terça-feira, 18, mais de 40 vagas de emprego para Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Itabuna e Jequié.

Entre as oportunidades na capital, há 2 para gerente de frota, com experiência mínima de seis meses na carteira (confira as vagas disponíveis abaixo).

Os candidatos de Salvador devem comparecer à unidade da avenida ACM, nº 3359 - Ed. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista.

É necessário que o trabalhador compareça ao posto do SineBahia portando número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

A lista completa das vagas pode ser consultada nos endereços maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Salvador

AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência em aplicação de cerâmica ou metalurgia

Salário R$ 937,00 + benefícios

02 VAGAS

GERENTE DE FROTA

Ensino superior completo em Logística ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento de Excel intermediário para avançado

Salário R$1600,00 + benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO

Ensino superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimentos em informática

Salário R$1500,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência em manutenção de motores diesel e em mecânica geral

Salário R$1643,00 + benefícios

01 VAGA

Lauro de Freitas

SUPERVISOR DE OPERAÇOES LOGÍSTICA

Ensino superior incompleto ou técnico na área de logística

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir CNH B e disponibilidade para viajem

01 VAGA

ZELADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$1.162,00

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

Feira de Santana

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

04 VAGAS

COPEIRO (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

04 vagas

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na função

05 VAGAS

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Ensino superior completo

Experiência comprovada na função

01 VAGA

Itabuna

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino superior completo ou em andamento

Experiência mínima de 06 meses com vendas

01 VAGA

CABELEREIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARBEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para viajar

Possuir carro

01 VAGA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior Completo em Engenharia de Segurança do trabalho

Possuir registro no CREA

01 VAGA

MANICURE

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MÉDICO DO TRABALHO

Ensino superior completo em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho

Possuir registro no CREMEB ou CRM

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

Jequié

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COPEIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jovem aprendiz

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE CONFECÇÃO DE ROUPAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir experiência em hardware e software

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

adblock ativo