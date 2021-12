SineBahia oferece mais de 100 vagas nesta quarta-feira

O SineBahia oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quarta-feira, 17, em Salvador, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Itabuna e Jequié (confira as oportunidades abaixo).

Entre as oportunidades na capital, há 8 vagas para representante comercial autônomo. Os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC.

É imprescindível que todos os interessados apresentem o número do PIS, Pasep ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e, no caso das vagas exclusivas, laudo médico.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Confira abaixo algumas dessas vagas:

Salvador

MONTADOR, A MÃO

Ensino médio completo

Trabalhar com extintores

06 meses de experiência em CTPS

02 vagas

TÉCNICO DE ESTRADAS

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

Curso técnico em estradas ou edificação

Habilitação B

02 vagas

VISTORIADOR DE ALARMES

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

02 vagas

BIOMÉDICO

Superior completo

Fator imprescindível: saber botox e preenchimento fácil

01 vaga

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência em CTPS

Imprescindível ter registro no CORE

Habilitação A ou B, carro ou moto e empresa de representação

08 vagas

VIDRACEIRO COLOCADOR DE VIDROS

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS no ramo de esquadrias em vidro temperado, experiência com manuseios de vidros

03 vagas

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS no ramo de esquadrias de alumínio, especialização em cortes e montagem das peças

03 vagas

Lauro de Freitas

EMPACOTAR DE SUPERMERCADOS

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

04 vagas

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

ENCARREGADO E LIMPEZA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

03 vagas

AUXILIAR DE CONFEITARIA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

05 vagas

AUXILIAR DE PADARIA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

06 vagas

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

05 vagas

AUXILIAR DE CHARQUE

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

03 vagas

Santo Antônio de Jesus

ASSISTENTE DE ESTOQUE (Jovem Aprendiz)

Tem que esta estudando pela tarde ou a noite

AGENTE COMERCIAL

Ensino médio incompleto

Com experiência em carteira

Possuir moto

Possuir cnh A

01 vaga

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Com experiência em carteira

Possuir moto ou carro

01 vaga

PINTOR AUTOMOTIVO

Ensino médio completo

Com experiência em carteira

01 vaga

LIDER DE LOJA

Ensino médio completo

Com experiência em carteira

Com experiencia em confeções

01 vaga

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino médio completo

Com experiência em carteira

Experiencia em industria

01 vaga

REPOSITOR

Ensino médio completo

Com experiência em carteira

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Com experiência em carteira

02 vagas

TRABALHADOR RURAL

Ensino fundamental incompleto

Com experiência em carteira

01 vaga

SERRALHEIRO

Ensino médio incompleto

Com experiência em carteira

01 vaga

PADEIRO

Ensino fundamental completo

Com experiência na função ou em carteira

02 vagas

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino fundamental completo

Com experiência na função ou em carteira

01 vaga

PIZZAIOLO

Ensino fundamental completo

Com experiência na função ou em carteira

01 vaga

TECNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino médio completo

Com experiência na função ou em carteira

01 vaga

MECÂNICO DE MÁQUINAS

Ensino médio completo

Com experiência na função ou em carteira em máquinas industriais

01 vaga

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

Com experiência em carteira com corte, costura e montagem

01 vaga

ASSISTENTE DE PESSOAL/ RH

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Estagiário

01 vaga

ASSISTENTE DE CONTÁBIL/ FISCAL

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Com experiência na função ou em carteira

01 vaga

ASSISTENTE DE CONTÁBIL/ FISCAL

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Estagiário

01 vaga

ASSISTENTE TRIBUTÁRIO

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Com experiência na função ou em carteira

01 vaga

ASSISTENTE TRIBUTÁRIO

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Estagiário

01 vaga

COSTUREIRA

Ensino fundamental completo

Com experiência na carteira

02 vagas

CARTAZISTA

Ensino médio completo

Com experiência na carteira

01 vaga

COMPRADOR

Ensino superior completo em administração ou logística

Com experiência em gestão de equipes

Conhecimento avançado em Excel

01 vaga

Ilhéus

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

01 Vaga

BALCONISTA DE PADARIA

Ensino médio completo

Confeiteiro

Ensino Fundamental Completo

06 meses de experiência em CTPS

01 Vaga

COZINHEIRA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 Vaga

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Possuir carro ou moto

Experiência com vendas externas

01 Vaga

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 Vaga

PORTEIRO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

04 Vagas

SERVENTE DE OBRAS

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

04 Vagas

SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência em CTPS

01 Vaga

VIGIA NOTURNO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

02 Vagas

Itabuna

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Ensino fundamental completo

Não necessita experiência

01 vaga

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência na função

01 vaga

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência na função

01 vaga

CONFEITEIRO

06 meses de experiência na função com bolos e tortas

01 vaga

ENFERMEIRO (Estágio)

Estudantes a partir do 6° semestre

03 vagas

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Curso de Salva-vidas

06 meses de experiência na função

01 vaga

TÉCNICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ensino superior completo em Engenharias ou Técnico em Segurança do Trabalho

06 meses de experiência na função

Curso de Empilhadeira e Guindalto

Habilitação B

01 vaga

TÉCNICO ELETRÔNICO DE CELULAR

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso completo de técnico de enfermagem do trabalho

01 vaga

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Estágio)

Estudantes a partir do 2° semestre

03 vagas

Jequié

ASSISTENTE DE VENDAS

Curso superior completo em Administração

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

COSTUREIRA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência na função

05 vagas

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

Habilitação A/B

Disponibilidade para viagem

