SineBahia oferece mais de 100 vagas na capital e no interior nesta quinta

O SineBahia oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quinta-feira, 18, em Salvador, Lauro de Freitas, Candeias, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis, Itabuna, Jacobina, Senhor do Bonfim e Jequié (confira as oportunidades abaixo).

Entre as oportunidades na capital, há 6 vagas para atendente de padaria. Os interessados devem se dirigir ao posto da avenida ACM, nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista.

É imprescindível que todos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços:maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Salvador

MONTADOR A MÃO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

02 vagas

TÉCNICO DE ESTRADAS

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS Imprescindível ter CNH B Curso técnico em estradas ou edificação

02 vagas

BIOMÉDICO

Ensino superior completo

Imprescindível: saber botox e preenchimento fácil

01 vaga

CONFEITEIRO

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

Imprevisíveis ter experiência em confeitaria de doces, salgados e tortas em geral

02 vagas

VIDRACEIRO COLOCADOR DE VIDROS

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

Imprescindível ter experiência no ramo de esquadrias em vidro temperado e manuseio de vidros

03 vagas

MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

Imprescindível ter conhecimento com operação de veículos de transporte de cargas e operação de equipamentos de bomba

01 vaga

SORVETEIRO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

Imprescindível ter curso profissionalizante na área

01 vaga

CHEFE DE COZINHA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Ensino médio completo.

06 meses de experiência na função

01 vaga

SUSHIMAN

Ensino médio completo.

06 meses de experiência em CTPS

Imprescindível ter experiência em preparo de diversas comidas japonesas

01 vaga

SUPERVISOR DE BAR

Ensino médio completo.

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

Imprescindível ter curso técnico em mecânica de refrigeração e certificado

de treinamento em VRF nas linhas LG e CARRIER

01 vaga

Lauro de Freitas

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino superior completo (saúde ou segurança do trabalho)

Imprescindível: Possuir CREA e curso de vigilante atualizado

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

ATENDENTE DE PADARIA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

06 vagas

AUXILIAR DE CONFEITARIA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

04 vagas

BALCONISTA DE AÇOUGUE

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

03 vagas

CHEFE DE LIMPEZA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS no ramo de mercado

02 vagas

EMPACOTADOR A MÃO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 em carteira

05 vagas

SALGADOR EM CHARQUE

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS no ramo de mercado

04 vaga

Candeias

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Ensino médio completo 06 meses de experiência em CTPS

Residir em Candeias

02 vagas

Santo Antônio de Jesus

ASSISTENTE DE RH E FISCAL

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

CHURRASQUEIRO

Ensino fundamental completo

Noções básicas em informática

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

SERRALHEIRO

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência em CTPS no ramo de fabricação em portão

01 vaga

AGENTE COMERCIAL

Ensino médio completo ou superior completo

06 meses de experiência em CTPS

Possuir moto

Possuir CNH A

01 vaga

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

Possuir moto ou carro

01 vaga

PINTOR AUTOMOTIVO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

ELETROMECANICO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

Possuir o curso

01 vaga

LIDER DE LOJA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS no ramo de confecções

01 vaga

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS no ramo de indústria

01 vaga

REPOSITOR

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

02 vagas

TRABALHADOR RURAL

Ensino fundamental incompleto

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

SERRALHEIRO

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

PADEIRO

Ensino fundamental completo

Com experiência na função ou em carteira

02 vagas

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

PIZZAIOLO

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

TECNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

MECÂNICO DE MÁQUINAS

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função em máquinas industriais

01 vaga

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS com corte, costura e montagem

01 vaga

ASSISTENTE DE PESSOAL/ RH

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Estagiário

01 vaga

ASSISTENTE DE CONTÁBIL/ FISCAL

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

06 meses de experiência na função

01 vaga

ASSISTENTE DE CONTÁBIL/ FISCAL

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Estagiário

01 vaga

ASSISTENTE TRIBUTÁRIO

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

06 meses de experiência na função

01 vaga

ASSISTENTE TRIBUTÁRIO

Ensino superior completo ou em andamento na área de Ciências Contábeis

Estagiário

01 vaga

COSTUREIRA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

02 vagas

CARTAZISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

COMPRADOR

Ensino superior completo em Administração ou Logística

Experiência em gestão de equipes

Conhecimento avançado em Excel

Eunápolis

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino superior completo

06 meses de experiência em CTPS

Telefonia móvel

01 vaga

SUPERVISOR DE CARTÃO

Ensino superior completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

TRABALHADOR DE INVENTÁRIO FLORESTAL

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência em CTPS

Possuir curso de motosserra

01 vaga

ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO FLORESTAL

Ensino superior completo – Engenharia Florestal

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

MONITOR DE PLANEJAMENT FLORESTAL

Ensino médio completo

Possuir curso de motosserra

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

Itabuna

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Ensino fundamental completo

Não necessita experiência

01 vaga

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

CONFEITEIRO

Ensino médio completo

Experiência com bolos e tortas

01 vaga

OPERADOR DE TELEMARKETING

Ensino médio completo

Não necessita experiência

45 vagas

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Curso de Salva-vidas

06 meses de experiência na função

01 vaga

SERRALHEIRO

Ensino fundamental incompleto

06 meses de experiência na função

01 vaga

SOLDADOR

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência na função

02 vagas

TÉCNICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ensino superior completo em Engenharias ou Técnico em Segurança do Trabalho

06 meses de experiência na função

Curso de Empilhadeira e Guindalto

Habilitação B

01 vaga

TÉCNICO ELETRÔNICO DE CELULAR

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso completo de técnico de enfermagem do trabalho

01 vaga

ENFERMEIRO (Estágio)

Estudantes a partir do 6° semestre

03 vagas

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Estágio)

Estudantes a partir do 2° semestre

03 vagas

Jacobina

AUXILIAR DE DENTISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função ou possuir o curso

01 vaga

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em CTPS

01 vaga

MANICURE

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

VENDEDOR EXTERNO

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

Possuir CNH e veiculo próprio

01 vaga

TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

VENDEDOR EXTERNO

Ensino fundamental completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

Senhor do Bonfim

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência em ótica

01 vaga

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência em CTPS

01 vaga

PROFESSOR DE INGLÊS

Experiência em CTPS

01 vaga

DENTISTA

Ensino Superior Completo

Experiência em CTPS

01 vaga

Jequié

ANALISTA DE SISTEMAS (informática)

Ensino médio incompleto

06 meses de experiência na função

Conhecimento em SQL, Java.

01 vaga

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Curso técnico em saúde bucal

Não necessita experiência

01 vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

01 vaga

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência na função

CNH A - Disponibilidade para viagem

05 vagas

