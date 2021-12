SineBahia oferece mais de 100 vagas na capital e no interior

O SineBahia oferecer mais de 100 vagas de emprego nesta sexta-feira, 7, em Salvador, Teixeira de Freitas, Jequié, Itabuna e Senhor do Bonfim.

Entre as oportunidades na capital, há 15 vagas para montador de móveis e artefatos de madeira. Os candidatos devem se dirigir a unidade na avenida ACM, nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista (confira outras vagas abaixo).

É imprescindível que todos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia, acessando seu cadastro.

Confira as vagas disponíveis

Salvador

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino superior incompleto - 3 º período em Hotelaria, Turismo ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindível ter inglês avançado

Salário R$ 1.800,00 + Benefícios

01 VAGA

CHEFE DE SERVIÇO DE SAÚDE

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindível possuir experiência com gestão de equipe na área clínica ou hospitalar

01 VAGA

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO (Temporária)

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Disponibilidade total para viagem

CNH "B"

07 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindível possuir experiência com montagem de moveis

Salário R$ 937,00 + benefícios

15 VAGAS

GERENTE DE FROTA

Ensino superior completo em Logística ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindível conhecimento de Excel avançado

Salário R$ 1600,00 + benefícios

02 VAGAS

CHARQUEADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindível possuir experiência anterior e recente na função

Residir próximo aos bairros de Iguatemi/Cabula

Salário R$ 1.082,00 + benefícios

08 VAGAS

Texeira de Freitas

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

TÉCNICO INSTRUMENTISTA

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na carteira

Imprescindível curso de automação (instrumentação)

02 VAGAS

CASEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência de 06 meses na área

CNH A

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na carteira

CNH A

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na carteira

01 VAGA

Jequié

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Bacharel em Educação física

Experiência de 06 meses na função

02 VAGAS

SALGADEIRO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

CNH A/B

Disponibilidade para viagem

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio incompleto

Experiência de 06 meses na função

CNH A/B

02 VAGAS

Itabuna

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING

Ensino médio completo

Não exige experiência

50 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Pacote Office avançado

Disponibilidade para viajar

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

AUXILIAR DE VENDAS

Ensino superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses com vendas

02 VAGAS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

SUBGERENTE DE LOJA

Ensino superior ou cursando Administração ou Marketing

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência como gestor e com equipe de vendas

Disponibilidade de horário

01 VAGA

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

CNH B

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de móveis e eletros

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área com vendas de bebidas

Disponibilidade para viajar

CNH A

Moto própria

01 VAGA

Senhor do Bonfim

OPERADOR DE TELEMARKETING

Exclusivo para Jovem Aprendiz

Ensino médio incompleto

Experiência sem comprovação

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino médio completo

Experiência com comprovação

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência com comprovação

CNH A/B

02 VAGAS

IMPRESSOR DE OFF-SET

Ensino médio completo

Experiência sem Comprovação

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Ensino médio completo

Experiência com comprovação

01 VAGA

ATENDENTE DE ÓTICA

Ensino médio completo

Experiência com comprovação

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino médio completo

Experiência com comprovação

02 VAGAS

