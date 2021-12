Sinebahia oferece 1.060 vagas para cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Sinebahia. Ao todo, são 1.060 vagas para 23 municípios baianos. Os curso tem duração de 50 dias com carga horária de quatro horas diárias. Os interessados podem realizar as inscrições nas unidades do Sinebahia na cidade correspondente.

As vagas são para os cursos da construção civil, tecnologia da informação, comércio, serviço e outros. Os candidatos terão cursos de Costura Industrial, Informática Básica, Culinária, Técnicas de Vendas, Encanador Industrial, Caldeireiro e outros. A previsão de início das aulas é para o mês de abril.

Os municípios onde os cursos serão realizados são: Alagoinhas, Catu, Camacan, Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Simões Filho, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Cachoeira, Maragogipe, Muritiba, Nazaré das Farinhas, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Saubara, Curaçá, Juazeiro, Sobradinho, Brumado, Caetité, Guanambi e Salvador.

