SineBahia abre mais de 100 vagas nesta quinta; 10 para corretor de imóveis

Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quinta-feira, 26, em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Juazeiro, Jequié, Itabuna e Ilhéus (confira as oportunidades abaixo).

Entre as vagas na capital, há 10 vagas para corretor de imóveis. Os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC.

É imprescindível que todos os interessados apresentem o número do PIS, Pasep ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e, no caso das vagas exclusivas, laudo médico.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Confira abaixo algumas das oportunidades:

Salvador

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 vagas

OFICIAL MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino médio completo/CNH AB

Curso técnico na área

Experiência em manutenção geral de automóveis multimarcas

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

PROFESSORES DE CURSOS LIVRES(TEMPORÁRIO)

Ensino superior completo em produção cultural, gestão de eventos, relações públicas ou publicidade e propaganda

Experiência com produção de eventos culturais, sociais ou empresariais

Experiência mínima de 06 meses na carteira

12 vagas

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo

Curso técnico ou superior na área de design gráfico ou TI

Conhecimento nos softwares: autodesk maya, adobe illustrator, adobe photoshop, adobe premiere, adobe e after effects

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 vagas

Lauro de Freitas

MANOBRISTA

Ensino Médio Completo

06 meses em CTPS, Contrato ou Declaração

10 vagas

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

AUXILIAR DE CONFEITARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

05 vagas

AUXILIAR DE PADARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

06 vagas

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

05 vagas

AUXILIAR DE CHARQUE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 vagas

Feira de Santana

ADMINISTRADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada

Trabalhar como administrador de fazenda

Saber dirigir tratores, morar no local de trabalho,

Conhecimento de gado de corte, reprodução animal, nutrição animal, manutenção de curral, coxo e saleiros

01 vaga

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada

04 vagas

COZINHEIRA DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência comprovada

Ter experiência com comidas para self service

02 vagas

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência comprovada

01 vaga

TECNÓLOGO EM SISTEMAS PARA INTERNET

Superior completo ou em andamento (a partir do 5º semestre)

Experiência comprovada

Conhecimento básico de suporte em ambiente microsoft, redes e internet, conhecimento em sql (transact sql), desejável adm em mssql

01 vaga

ALMOXARIFE

Ensino médio completo

Experiência comprovada em CTPS

Ter o curso de operador de empilhadeira,

conhecimento de informática,

conhecimento em rotina de almoxarifado

02 vagas

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO(EXCLUSIVA PARA PCD)

Ensino médio completo

Não exige experiência

05 vagas

FRENTISTA(EXCLUSIVA PARA PCD)

Ensino médio completo

Não exige experiência

05 vagas

VENDEDOR

Ensino médio completo

Experiência comprovada

Experiência no ramo de bebidas/alimentos

01 vaga

Juazeiro

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(Exclusiva para PCD)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

CASEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDÚSTRIAIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 vagas

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 vagas

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

GARÇOM

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

PATELEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

PIZZAIOLO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Ensino superior completo em matemática

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

VENDEDOR PRACISTA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

VIDRACEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

Jequié

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Bacharel em Educação Física

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

VENDEDOR DE EMPRÉSTIMO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

Itabuna

AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS(Exclusiva para PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA (Exclusiva para PCD)

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 vaga

CALDEIREIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

SOLDADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

PINTOR INDUSTRIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

02 vagas

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Carro próprio

01 vaga

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio Completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses na área

Carro próprio

Core atualizado

03 vagas

Ilhéus

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

06 meses de experiência

01 Vaga

AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

06 meses de experiência

01 Vaga

CALDEIREIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 Vagas

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 Vagas

PINTOR INDUSTRIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 Vagas

PROMOTOR DE VENDAS E DEGUSTADOR DE CHÁS NATURAL

Ensino Fundamental Completo

06 meses de experiência

01 Vaga

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Médio Completo

06 meses de experiência

01 Vaga

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Conhecimento em informática

01 Vaga

SOLDADOR (ELETROLDO, TIG E MIG)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 Vagas

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo e técnico em eletrônica

06 meses de experiência

01 Vaga

