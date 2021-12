Sindimed repudia placa e promete acionar Estado

O Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed) vai entrar com uma ação civil pública contra a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) devido a uma placa de aviso utilizada no Hospital Geral Ernesto Simões que pede aos médicos e enfermeiros tratem os pacientes como se fossem seus familiares.

"A diretoria deste hospital recomenda aos médicos, enfermeiros e funcionários que atendam às pessoas como gostariam que seus familiares fossem atendidos", pede a placa.

Em nota, o Sindimed repudiou a placa, afirmando que ela "ofende a imagem dos médicos e demais profissionais de saúde no Hospital Geral Ernesto Simões Filho".

Para o presidente do sindicato Francisco Magalhães, com a placa o governo quis transferir a responsabilidade para os servidores. "Ela passa a sensação que aqueles trabalhadores não estão cumprindo com os seus deveres, o que não é verdade", e ele completa "o Estado tem formas de afastar quem presta um mau serviço".

Ainda na nota o sindicato afirma que "trata-se de uma medida temerária e diversionista que fomenta a animosidade contra os trabalhadores e tenta tirar o foco dos reais problemas do sistema de saúde".

Após nota de repúdio publicada pelos médicos e enfermeiros da unidade de saúde e pelo próprio Sindimed, a placa foi retirada. A Sesab, através de sua assessoria, informou que não vai comentar o assunto.

