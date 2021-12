Sindicombustíveis Bahia faz reunião para definir estratégias de reabastecimento

O Sindicombustíveis Bahia realiza nesta segunda-feira, 28, na sede do sindicato, reunião com revendedores, distribuidoras e órgãos públicos, para discutir e definir estratégias para o reabastecimento dos postos de combustíveis no Estado.

“Diante da gravidade da situação de desabastecimento de combustíveis, para evitar mais tumultos e contribuir para que o reabastecimento seja realizado de maneira organizada, vamos definir juntos o que fazer para que toda população baiana volte a abastecer seus veículos com segurança”, declara o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus.

A reunião será realizada às 09h e as decisões serão divulgadas em coletiva de imprensa, às 11h, na sede do Sindicombustíveis Bahia, na Av. Otávio Mangabeira, 3127, Costa Azul.

