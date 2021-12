Sindicatos promovem dia de protestos na Bahia

Trabalhadores de 22 categorias participam do Dia Nacional de Defesa da Democracia nesta sexta-feira, 15, na Bahia, de acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), que organiza o movimento. Eles são contra o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O presidente da entidade na Bahia, Cedro Silva, diz que as categorias estão mobilizadas por avaliar que, com o impedimento de Dilma, os trabalhadores devem perder direitos conquistados.

Com a mobilização, diversos serviços são impactados em Salvador e no interior do estado. O setor de transporte foi um dos mais afetados. Isso porque os rodoviários atrasaram em 4 horas o início das atividades em Salvador. A paralisação deixou passageiros em pontos lotados ou recorrendo aos veículos do transporte complementar ou alternativo, como vans e mototáxis.

Os ferroviários também interromperam a operação de trens na capital baiana, que fazem a ligação entre o Subúrbio e a Calçada. De acordo com o diretor administrativo do Sindferro, Jobens Ferreira, o serviço foi normalizado às 8 horas, mesmo horário em que os ônibus voltaram a circular na cidade.

Segundo a assessora da Central Única de Trabalhadores (CUT), Anne Sena, os metroviários também paralisam a operação do metrô em Salvador. A equipe do Portal A TARDE procurou a CCR, responsável pelo sistema, mas não conseguiu falar com a assessoria de comunicação.

Além do setor de transporte, o trânsito nas principais rodovias que cortam a Bahia também foi atingido por atos de manifestantes. Houve protesto na BA-535, conhecida como Via Parafuso, que dá acesso ao Polo Petroquímico de Camaçari, onde estão sediadas diversas indústrias do estado.

Trabalhadores da Petrobras também fecharam o Trevo da Resistência, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ainda houve manifestações promovidas por trabalhadores da área de química e metalurgia na BR-324. Eles bloquearam a rodovia no início da manhã. O tráfego foi liberado por volta das 8 horas.

A CUT também registra protestos em diversos pontos da BR-116, uma das principais rodovias federais que cortam a Bahia.

Representantes dos bancários, comerciários e previdenciários também fizeram um ato nesta sexta. Eles se reuniram no Campo Grande, na altura da Casa D'Itália, de onde seguiram para a avenida Sete.



O presidente do Sindicato dos Bancários, Euclides Fagundes, disse que a categoria atrasou a abertura das agências da região até as 11 horas. Depois, o serviço foi normalizado.

O presidente do Sindicato dos Comerciários da Bahia Jaelson Dourado afirmou que o movimento propôs o fechamento de lojas da região da Mercês e na avenida Sete de Setembro. Alguns trabalhadores e lojistas fecharam durante a manifestação, mas voltaram a abrir após a passagem do grupo.

"Nossas categorias não podiam ficar de fora desse atentado contra a democracia, que vai tentar tirar direito dos trabalhadores após o golpe", afirmou Dourado.

Ele estimou que cerca de 2 mil pessoas tenham participado do ato. A PM, contatada, informou que ainda não possui estimativa de quantos manifestantes participaram do ato.



Comerciários e bancários fizem ato na avenida Sete (Foto: Edilson Lima | AG. A TARDE)



As mobilizações desta manhã ainda tiveram o apoio dos agentes de endemias, policiais civis, trabalhadores de limpeza, de energia, de água e esgoto, saúde, agentes penitenciários e vigilantes, entre outras categorias, de acordo com o levantamento da CUT.

Nesta tarde, a partir das 15 horas, os manifestantes devem voltar a se reunir em um ato unificado no Campo Grande. A CUT-Bahia estima que entre 20 mil e 30 mil pessoas participem desta mobilização.

