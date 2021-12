Sindicatos ameaçam fechar entrada e saída de Lauro nesta sexta

Representantes de sindicatos prometem fechar a entrada e saída de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira, 28. O ato faz parte da greve geral deflagrada em todo país pelas centrais sindicais contra as reformas do presidente Michel Temer (PMDB).

De acordo com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Municipais da Educação de Lauro de Freitas (Asprolf), Valdir Silva, o bloqueio deve começar às 4h30, podendo durar todo o dia. Eles pretendem liberar apenas veículos de emergência, como ambulâncias e polícia.

A estimativa é que o ato tenha a participação de cerca de 500 trabalhadores da educação, comércio, saúde, além de servidores públicos e guardas municipais. Carros de som e minitrios devem ser usados na manifestação, ajudando a bloquear as duas vias da Estrada do Coco, na altura do portal da cidade.

