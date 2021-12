Sindicato quer derrubar liminar que obriga a custodiar preso

O departamento jurídico do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindipoc) prepara recurso para anular decisão da juíza da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, 858 km de Salvador, Marlise Freire Alvarenga.

Na semana passada, ela acatou pedido do Ministério Público e concedeu liminar determinando que os policiais civis continuem a executar os serviços de custódia de presos na carceragem do Complexo Policial. Embora a decisão da juíza seja de 20 de dezembro, até ontem o Sindipoc não havia sido notificado oficialmente, de acordo com o diretor do sindicato, Vladimir Cristo.

"Nós tivemos conhecimento da decisão, porque os delegados foram comunicados, mas só vamos recorrer depois de um comunicado oficial ao sindicato", afirmou. Cristo lamentou a decisão da juíza, dizendo que "a liminar vai de encontro a tudo que o Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), almeja, que é 'zerar' o número de pessoas presas em delegacias".

Os agentes civis da 11ª Coorpin já haviam ameaçado entregar o serviço no dia 3 de dezembro, quando, a pedido do juiz criminal Gabriel Gomes, eles prorrogaram o prazo da entrega até o dia 3 de janeiro de 2013. A justificativa dos policiais é que eles não têm treinamento para cuidar de presos, o que é atribuição de agentes penitenciários.

Sem alternativa - Na ação, o promotor Ernesto de Medeiros apontou a falta de outro estabelecimento na região oeste que esteja em conformidade com a Lei de Execuções Penais, para onde os presos deveriam ser encaminhados.

Diante disto, ele alegou que, para não promover um problema maior ainda para os presos e a comunidade, é imprescindível que os investigadores continuem a trabalhar na custódia, enquanto não existe uma solução permanente que solucione o problema.

